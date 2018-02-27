In a world exclusive, two generations of icons unite for the anniversary issue of #VogueArabia, with not one, but three covers. With life stories deeply rooted in the Arab world, @imaanhammam and @the_real_iman are the perfect cover stars for the bumper March issue. In our biggest-ever issue, expect modest fashion trends, bold beauty, empowering women, icons of Arabia, celebrity interviews, and a Middle Eastern royal contributor. Plus, so much more… #ImaanHammam and #Iman both wearing @ysl dresses and @thewraplife turbans في سبق عالمي فريد من نوعه.. يلتقي اثنان من أجيال أيقونات الجمال معاً لرسم معالم ليس غلافاً واحداً أو حتى غلافين اثنين، بل ثلاثة أغلفة مبهرة احتفالاً بمرور عام على إطلاق أول عدد ورقي من #ڤوغ_العربية. وعلى خلفية قصصهما الحياتية الضاربة بجذورها في أعماق العالم العربي، كانت الأنيقتان إيمان همَّام @imaanhammam وإيمان عبد المجيد @the_real_iman نجمتيّ الغلاف المثاليتين لعدد مارس الزاخر بالكثير من المواضيع. وفي عددنا الأضخم على الإطلاق، انتظروا صيحات أزياء محتشمة، وإطلالات جمالية جريئة، وتعزيز نهج تمكين المرأة، فضلاً عن مشاهدة أيقونات العالم العربي والاطلاع على حوارات حصرية أجريناها مع عدد من المشاهير، بخلاف شخصية مساهمة من إحدى العائلات الحاكمة في الشرق الأوسط. كل هذا، وأكثر... ترتدي كلٌّ من #إيمان_همام و#إيمان فستاناً من إيڤ سان لوران @ysl مع توربان من ذا راب لايف @thewraplife مديرة قسم الأزياء: كيتي تروتر @katieellentrotter، تنسيق الأزياء: ميكيل فيلوز @michael_ philouze، تصوير: @patrickdemarchelier، تصفيف الشعر: أوسكار جيمس @oscarjameshair وتومو جيداي @tomojidai، المكياج: بورشه @porschefabulous
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