Story from Fashion

Vogue Arabia’s Cover Celebrates Black & Brown Beauty

Channing Hargrove
On Tuesday morning, designer Nnenna Stella was scrolling through Instagram in a coffee shop when she found out her Brooklyn-based label The Wrap Life was featured on Vogue Arabia’s one-year anniversary March cover starring two of the Arab world’s most famous models. “I was so hype,” she tells Refinery29 of seeing models Iman and Imaan Hammam wearing her head wraps alongside Saint Laurent dresses. “My hands started shaking and I forgot what I was ordering. I didn’t even know when the cover was coming out, and then Iman sent me an email” — yes, that Iman, who Stella styled for the Black Panther New York premiere — “30 minutes later with a big-ass picture of the cover.”
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In a world exclusive, two generations of icons unite for the anniversary issue of #VogueArabia, with not one, but three covers. With life stories deeply rooted in the Arab world, @imaanhammam and @the_real_iman are the perfect cover stars for the bumper March issue. In our biggest-ever issue, expect modest fashion trends, bold beauty, empowering women, icons of Arabia, celebrity interviews, and a Middle Eastern royal contributor. Plus, so much more… #ImaanHammam and #Iman both wearing @ysl dresses and @thewraplife turbans في سبق عالمي فريد من نوعه.. يلتقي اثنان من أجيال أيقونات الجمال معاً لرسم معالم ليس غلافاً واحداً أو حتى غلافين اثنين، بل ثلاثة أغلفة مبهرة احتفالاً بمرور عام على إطلاق أول عدد ورقي من #ڤوغ_العربية. وعلى خلفية قصصهما الحياتية الضاربة بجذورها في أعماق العالم العربي، كانت الأنيقتان إيمان همَّام @imaanhammam وإيمان عبد المجيد @the_real_iman نجمتيّ الغلاف المثاليتين لعدد مارس الزاخر بالكثير من المواضيع. وفي عددنا الأضخم على الإطلاق، انتظروا صيحات أزياء محتشمة، وإطلالات جمالية جريئة، وتعزيز نهج تمكين المرأة، فضلاً عن مشاهدة أيقونات العالم العربي والاطلاع على حوارات حصرية أجريناها مع عدد من المشاهير، بخلاف شخصية مساهمة من إحدى العائلات الحاكمة في الشرق الأوسط. كل هذا، وأكثر... ترتدي كلٌّ من #إيمان_همام و#إيمان فستاناً من إيڤ سان لوران @ysl مع توربان من ذا راب لايف @thewraplife مديرة قسم الأزياء: كيتي تروتر @katieellentrotter، تنسيق الأزياء: ميكيل فيلوز @michael_ philouze، تصوير: @patrickdemarchelier، تصفيف الشعر: أوسكار جيمس @oscarjameshair وتومو جيداي @tomojidai، المكياج: بورشه @porschefabulous

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Coincidently, when Vogue Arabia reached out to Stella, she thought it was a joke. “I was like Vogue? Yeah, right, have them send the call sheet!” Apparently, people who reach out to her don’t always have the best intentions, so she says when the inquiry turned out to be legit, it was a surreal feeling. But the company actually did send a call sheet on a Friday, "and by Sunday, I was on set, styling wraps.”
She says working on the set for the magazine’s biggest issue ever filled with “fashion trends, bold beauty, empowering women, icons of Arabia, celebrity interviews, and a Middle Eastern royal contributor” was a great experience. Vogue Arabia showed attention to make sure the representation was balanced, whether that meant pulling a shirt up as not to show too much skin, or understanding the demographic the magazine is intended for. Stella says it was great to see a publication respect a culture’s practices and beliefs. “This strategy was so special because it was inclusive and diverse, and I really appreciate that as a woman of colour.”
She shared the cover on Instagram and captioned it: “As wearing head wraps and headdress become more common, we are so excited to be of service in a way that shares black and brown beauty. The world needs more of it. Thank you to the team at Vogue for inviting us. What a dream.”
Stella started the company four years ago after a 30-day-challenge of self discovery; she was feeling uninspired in her work as a waitress. “When you have a clear picture of yourself, it gives you certain room to want to be expressive,” she explains. “As I started to understand who Nnenna is, I wanted to be more colourful and vibrant,” but it was fashioning a winter scarf that was the kick off. “I tied it around my head and it felt really incredible. And that was one hint to start the company. I just wanted to give other women this really good feeling of wearing beautiful textiles, styling them, and walking out into the world. Everything you wear is saying something. It’s really transformative, it’s really magical.”
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