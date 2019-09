Vielleicht liegt es am Sommer, der Sonne und den grünen Wiesen. Vielleicht liegt es auch an meiner allgemeinen Shoppingunlust und dem Gedanken, dass ich gerade an einem Punkt angekommen bin, an dem ich ernsthaft meinen Konsum hinterfrage. Woher auch immer dieses Gefühl kommt, ich bin wieder im Vintagefieber und on fire! Vintage, der Boholook und ich, das war bisher eine Beziehung mit Hindernissen. Ich liebe seit jeher den Gedanken, Kleidung mit Geschichte und Bedeutung zu tragen. Dennoch mochte es mir nie recht gelingen, in Second Hand oder Stoner Rock Vintage Kleidung eine gute Figur zu machen. Vielmehr ging es immer in die Richtung "gewollt und nicht gekonnt". Nach stunden-, ach, tagelangem Scrollen durch die schönsten Accounts mit Bohoflair und Second Hand Mode auf Instagram, ist klar: Der Boholook ist back und salonfähig und ich will auch! Nur wie?