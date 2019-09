5 Hair-Tools, auf die unsere Beauty-Editors schwören & mit denen du am Morgen Zeit sparst

Erinnerst du dich noch an diese schwarzen Zacken-Haarreifen? Diese elastischen Plastikdinger, die nicht nur alle Mädels in den 90ern getragen haben, sondern auch gar nicht mal so wenig Fußballer? Und wie sieht’s mit Hair Donut s aus? Liebst du strenge Ballerinadutts und bist froh, dir endlich nicht mehr Socken unter die Haare stopfen zu müssen, damit der Knoten voller aussieht? Oder findest du die Dinger einfach nur peinlich?