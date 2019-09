Ich habe gelesen, dass du dir erst auf der Kulturama-Kunstschule über geschlechtsspezifische Muster bewusst wurdest. Kannst du das etwas erläutern?

Ich bin in der dritten Klasse an die Königliche Schwedische Ballettschule gewechselt. Der Großteil auf der Schule waren Mädchen. In meiner Klasse hatten wir drei Jungs. Die Mädchen haben also sozusagen die Schule regiert. Die verschiedenen Geschlechterrollen, Feminismus usw. waren nie ein Thema. Wir waren wie Schwestern. Ich habe nicht gesehen, dass es in der Gesellschaft tatsächlich einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen gab. Dann habe ich die Schule gewechselt, ich habe angefangen, mit anderen Leuten abzuhängen. Die haben einfach meine Augen geöffnet. Ich wurde älter, bin eine junge Frau geworden, ich wurde erfolgreicher und bekannter. Ich habe gesehen, wie komisch sich manche Typen benehmen. Ich habe einfach realisiert, dass Feminismus sehr notwendig ist.



Würdest du dich als Feministin bezeichnen?

Ja, auf jeden Fall.



Wie passen Feminismus und die Pop-Industrie zusammen?

Ich denke, dass heutzutage junge Mädchen, Frauen und Männer Feministen sein sollten. Und da spielt es keine Rolle, welchen Beruf man hat und in welcher Branche man sich bewegt. Für mich ist das nicht mal politisch. Es geht um ein fundamentales Menschenrecht, dass Frauen die gleichen Möglichkeiten wie Männer haben sollten. Für mich persönlich passen Pop und Feminismus zusammen, weil ich eine große Plattform habe. Viele Leute hören sich mich und meine Musik an. Ich würde das Thema also gerne in meinen Beruf involvieren.



Wie versuchst du denn deine weiblichen Fans zu bestärken?

Ich habe zum Beispiel die Lyrics von „Ain’t my Fault“ geändert. Wir haben das Lied ja sehr schnell und aus Spaß geschrieben. Und eigentlich sage ich in der ersten Version, dass es nicht meine Schuld ist, dass mich dein Mann will – also dass ich deinen Mann gestohlen habe. Ich spreche also mit einem Mädchen und sage ihr, dass mich ihr Mann will, weil ich süßer bin als sie. Und dann dachte ich mir nur: „Das würde ich nie nie nie zu einem Mädchen sagen!“ Also habe ich die Lyrics geändert. Man muss sich an den „Girlcode“ halten! Ich poste auch viel auf Instagram oder Twitter, wofür ich stehe, dem ich zustimme und, dem ich auch nicht zustimme.



Was ist deine persönliche Definition von Girl-Power?

Dass sich Mädchen und Frauen beistehen und sich gegenseitig unterstützen.



Wie schaffst du es denn, du selbst und kein Produkt der Industrie zu sein?

Es ist sehr schwer. Manchmal habe ich sehr dafür gekämpft, dass ich bestimmte Songs nicht singen will. Einfach, weil ich diesen Song nicht singen würde. Das bin einfach nicht ich. Und ich muss wirklich dafür kämpfen. Deswegen ist es toll, dass ich Menschen wie mein Management, mein Record-Label in Schweden um mich habe, die mich wirklich unterstützen. Aber für die Person, die ich bin.



Du hast sehr früh mit der Musik angefangen, mit zehn Jahren hast du bereits eine Castingshow gewonnen. Inwiefern hat dich der frühe Einstieg in das Musik-Business geprägt?

Den Leuten in Schweden sind prominente Menschen nicht so wichtig. Leute in meiner Schule fanden es cool, dass ich in der Show bin. Aber es ist nichts großes passiert, ich nehme immer noch die U-Bahn, für die Menschen um mich herum war das nichts Spektakuläres. Also hat sich nicht wirklich etwas geändert. Ich hatte immer noch das gleiche Leben, die gleiche Schule, die gleichen Freunde. Es war lustig, aber keine große Sache.