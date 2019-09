Wire Nails sind jetzt der angesagteste Nageltrend bei Instagram

Die Königin der viralen Nailart-Trends, der wir bereits den glänzenden Scherben-Look oder schimmernde Diamantnägel zu verdanken haben, startet jetzt den nächsten Hype. Eunkyung Park, die Gründerin des Unistella Salon in Seoul, überrascht mit einer neuen Technik, die auch an künstlerisch inspirierte Runway-Looks erinnert. Mit hauchdünnem Draht gestaltet Park einfache Formen entlang des Nagels oder lässt künstlerisch naive Gesichter entstehen. Besonders gelungene Nailarts der Südkoreanerin erinnern beinahe ein wenig an Picasso. Manche Nägel verziert sie obendrein mit kleinen Perlen. Der Untergrund bleibt dabei natürlich oder wird in einer starken Farbe lackiert. So entsteht eine zeitgemäße Maniküre, die den idealen Kontrast zu einem minimalistischen Outfit schaffen kann. Man sollte nur vorsichtig sein, dass man nirgendwo hängen bleibt. Unter dem Hashtag #wirenails finden sich bei Instagram schon jetzt 379 Posts. Tendenz steigend. Wir üben uns dann schon mal im Draht zurecht biegen!