Wimpernläuse unterscheiden nicht zwischen echten oder unechten Haaren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du sie bekommst, steigt, wenn du Wimpernextensions trägst. Unreine Wimpern, Handtücher und Applikatoren können allesamt dazu beitragen, dass sich die Läuse verbreiten. Wenn man es in deinem Kosmetikstudio also nicht so ernst nimmt mit der Hygiene, könntest du neben einem neuen Set Wimpern, womöglich auch noch mit ungebetenen Gästen das Studio verlassen. Frage am besten vor deinem Termin nach, wie die Kosmetiker*innen ihre Ausrüstung reinigen.