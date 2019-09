Jeder weiß, dass Kokain – wie andere Drogen auch – höchst problembehaftet ist, nicht nur wegen der gesundheitlichen Auswirkungen des Konsums, sondern auch wegen der Herstellung und des Schmuggels nach Europa. Laut VICE sind Drogenkartelle in Mexiko für rund 55 % der Mordfälle des Landes verantwortlich und die anhaltende Nachfrage nach Freizeitdrogen aus dem Vereinigten Königreich und Europa trägt dazu dabei, dass sich an dieser bestürzenden Quote nichts ändert. Und trotzdem ist die moralische Verantwortung leider nichts, an das man Freitagnacht um 23:00 Uhr typischerweise denkt. Woran liegt es also, dass so viele Menschen die allzu realen Ursachen und die daraus resultierenden Todesfälle in anderen Teilen der Welt gewohnheitsmäßig ignorieren und Wochenende für Wochenende einen Batzen Bargeld gegen einen Plastikbeutel mit einem Gemisch-plus-ein-bisschen-Kokain eintauschen?