Diese Generation gilt als besonders „woke“, also aufmerksam, wenn es um soziale Ungleichgewichte und Rassismus geht. Eine Marke, die sich selbst als besonders sozial und „awake“ präsentiert, wenn es um aktuelle Weltgeschehen geht, ist in ihren Augen nicht authentisch. „Ich brauche keine Werbung, in der Marken mir zeigen, wie wichtig ihnen angeblich soziale und gesellschaftliche Themen sind. Das ist so mit das schlimmste, was sie tun können. Brands, die ihr Engagement rausposaunen, machen in Wirklichkeit am wenigsten.“, findet die 18 Jahre alte Mimi aus San Francisco.