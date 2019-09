Was haben wir nicht alles schon ausprobiert, wenn es darum geht, dass unser Lippenstift da bleibt, wo er hingehört und sich nicht beim flüchtigsten Küsschen auf unseren Liebsten überträgt. Von teuren Flüssiglippenstiften, über besondere Pinsel, bis hin zu dem professionellen Einsatz von Wattestäbchen, hat uns am Ende nichts so richtig überzeugt. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis jemand aus der Not eine Tugend macht und somit der neueste Lippentrend geboren wurde: „Snogging“ oder, wie wir es nennen, der Walk-of-Shame-Look.