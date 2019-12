Wahlfamilie: Home is where your (He)art is

An dieser Stelle knüpfen auch die Designs von Gucci an. Divers, unisex und deshalb so zeitlos modern, ist auch die Gucci Grip Uhr . Damit ist sie nicht nur ein schickes Modeaccessoire, sondern ein treuer Begleiter, zu dem jeder seine eigene Verbindung finden kann. Und so verhält es sich am Ende auch mit Berlin. So verschieden all die Glücksuchenden auch sind, eines haben sie doch gemeinsam: Berlin ist ihr Zuhause. Und das gerade weil diese Stadt so lebendig, so augenscheinlich rastlos und aufregend ist. Denn genau dieses sich ewig Wandelnde und die Offenheit schaffen Raum für die Entfaltung jedes Einzelnen. Angekommen zu sein, ist am Ende nämlich keine Frage des Ortes. Zuhause ist ein Gefühl. Das Gefühl verstanden und gesehen zu werden.