Diese 9 Baumhäuser erfüllen dir Kindheitsträume

Wann haben wir das letzte mal Vogelzwitschern ohne surrende Autogeräusche gehört und den frischen, moosigen Waldboden gerochen? Wann das letzte mal alles um uns herum für einen Moment ausgeschaltet?

Sicher kommen richtige Auszeiten in unserem Alltag zunehmend zu kurz. Und doch sind sie so wichtig, um Inspiration und neue Kraft zu sammeln. Der Ort, an dem dies am besten funktioniert, ist die Natur. Wir könnten uns nicht besser mit ihr verbunden fühlen, als direkt in ihr zu übernachten. Wir reden hier aber nicht vom Zelten sondern von einer anderen Art des Abenteuers. Wir haben eine Auswahl an Baumhäusern zusammengestellt, in denen man nicht nur unglaublich viel Spaß haben kann, sondern dessen Aufenthalte auch jede Menge Potenzial enthalten, die Energietanks wieder komplett aufzuladen. Und das Schönste an allem: Endlich wird unser Kindheitstraum, in einem Baumhaus zu übernachten, wahr!