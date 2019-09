Längst haben wir Sommerkleider und Sandalen gegen Regenmäntel und Boots getauscht. Doch nicht nur im Kleiderschrank macht sich der Saisonwechsel bemerkbar. Auch das Make-up erhält ein herbstliches Update: Nämlich Vamp Lippen, geschminkt in dunklen Nuancen von cremigem Mocca über verführerisches Violett bis hin zu mattem Dunkelrot. Ein vibrierender Farbcocktail, der aber nicht nur nach den richtigen Lippenstiften, sondern auch dem perfekten Auftrag verlangt. Deshalb haben wir die schönsten Töne, wie auch ein kleines How-to-Do für Euch vorbereitet.



Basiswissen: Hellen Hauttypen schmeicheln eher Violettnuancen, blaustichige Lippenstifte passen gut zu olivfarbenem Teint. Bei schmalen Lippen ist von dunkeln und matten Nuancen eher abzuraten. Lieber setzt man hier auf transparente Shades, die die Lippen optisch nicht verschmälern. Oder aber man bleibt einfach beim klassischen Rot.



So funktioniert der Vamp Look:



Step 1: Zu Beginn am besten etwas Balsam aufgetupfen, um die Lippen vor dem Austrocknen zu schützen. Danach trägt man die Foundation nicht nur auf dem Gesicht, sondern bis über die Lippen auf. So erhält man nicht nur einen ebenmäßigen Teint, sondern auch eine ideale Basis für den dunklen Lippenstift. Mit einem transparenten Puder wird die Grundierung noch fixiert. Tipp: Mit den Fingern die Puderpartikel leicht auf die Lippen klopfen, so verbinden sich die Pigmente perfekt mit der Haut.



Step 2: Ein Konturenstift ist bei diesem Make-up ein Muss. Man wählt ihn in exakt der Lippenstiftfarbe (auf keinen Fall dunkle). Dann setzt man am Lippenrand eine Kontur und malt die Lippen im Anschluss komplett aus.



Step 3: Es folgt der Lippenstift. Mittels Pinsel wird die Farbe exakt aufgetragen. Je nach Intensität, das dann nochmals wiederholen. Voilà!



Unsere Lieblinge im Herbst 2016: