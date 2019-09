Mode und Musik sind ein unzertrennliches Paar. Das wissen wir längst und in London hat jetzt eine Ausstellung eröffnet, die das ganz nebenbei mal wieder unter Beweis stellt. "You Say You Want A Revolution? Records & Rebels (1966-1970)" ist seit Samstag im Victoria & Albert Museum geöffnet und thematisiert den Einfluss und die Auswirkungen des Endes der 1960er Jahre auf die globale Kultur, Musik, Mode, Kunst und Politik bis heute.