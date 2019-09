Nachdem wir schon mit Madeleine von Daria Daria in den Urlaub gefahren sind und 10 Tipps für effektives Kofferpacken mit euch geteilt haben, folgt nun der nächste Teil unserer Sommerreihe.Diesmal ist Milena von Amazed an der Reihe. Wohin es für die Müncherin geht, was sich in ihrem Gepäck versteckt und welchen Song sie am Strand hört, lest ihr hier!