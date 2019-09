Riecht ihr auch den Sommer? Es dauert zwar noch ein wenig bis die offiziellen Ferien beginnen, aber wir sind schon ordentlich in Urlaubslaune und können unsere Vorfreude kaum mehr verstecken. Wohin soll es gehen? Was packen wir ein? Was genießen wir am Strand? Fragen über Fragen... Um noch mehr Inspirationen in Sachen Ziele, Kofferinhalt, Flugroutinen und Travel Beauty zu sammeln, haben wir unsere liebsten Influencer nach ihren Reiseplänen ausgefragt.