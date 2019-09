An der Manhattaner Upper Eastside auf den Spuren von „Gossip Girl“ Blair Waldorf wandeln und sich dabei mit der dringenden Frage beschäftigen, wo man als nächstes shoppen gehen könnte? Oder als Kontrastprogramm in Brooklyn à la „Two Broke Girls“ darüber sinnieren, wie man es überhaupt nach Manhattan schaffen könnte – also so richtig, und nicht nur, um einen mies bezahlten Babysitter-Zweitjob bei einer viel zu reichen Familie anzutreten. Urlaub inmitten authentischer Schauplätze ist wie Serie-Gucken in Echtzeit. Seltsam vertraut und doch aufregend neu. Auf jeden Fall werdet Ihr Teil Eurer Lieblingsserie – spätestens dann, wenn Ihr zu Hause vorm TV schreien könnt: „Da war ich schon!“ Urlaubserinnerungen in der Flimmerkiste …