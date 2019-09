Als ich eine E-Mail von DrGL bekam, wusste ich sofort, dass ein Skincare-Selbsttest zusammen mit meinem WG-Partner, der von beiden noch erd Pflege-affinere ist, der perfekte Weg wäre, ihn eine ganzheitliche Skincare-Routine entdecken zu lassen. Ich weiß, er benutzt meine Augencreme manchmal und riecht ab und zu an der großen Flasche Toner, die eine Freundin mir aus den USA mitgebracht hatte ( Glossier , wann kommst du endlich nach Deutschland?). Und auch mein Dry Texturizing Spray ist neuerdings sehr viel schneller leer. Er benutzt viele meiner Produkte heimlich, und das ist voll okay, denn ich kann nicht leugnen, dass mich der frische Geruch seines Sportduschgels am Morgen wesentlich schneller aus dem Tiefschlaf holt, als meines mit Rosenduft. Also bot ich ihm an, gemeinsam mit mir eine neue Hautpflegelinie zu testen, die extra darauf ausgelegt ist, nicht geschlechtsspezifisch zu sein – unisex also. So können wir uns endlich ganz offiziell die Produkte teilen! „Irgendwie ist das ein cooles Konzept“, schaltete sich die Nummer drei unserer WG ein. „Dann wären die Regale im Bad auch nicht so vollgestellt.“ Wo er Recht hat.