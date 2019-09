Diese TV-Lovestorys wünschen wir uns genauso auch im echten Leben

Wir lieben es in Liebesgeschichten zu versinken, die unter einem schlechten Stern stehen. Die „Werden sie zusammenkommen oder nicht?“-Problematik gibt uns immer noch jedes Mal einen Kick, wenn es um eine gute Freundschaft gemischt mit sexueller Anziehungskraft geht. Trotzdem sind diese Märchen nicht unbedingt so, wie wir uns unsere eigene Romanze vorstellen. Was für eine Erleichterung also, dass es zumindest eine Handvoll Paare in unseren Lieblings-TV-Shows gibt, die uns zeigen, wie unterschiedlich gesunde Beziehungen aussehen können.