Bleistiftröcke, Neudeutsch auch Bodycon Skirts genannt, und Fahrräder sind keine guten Freunde. Sind sie aus dehnbarem Stoff, kann man noch durch eine seeehr schräge Sitzhaltung einigermaßen würdevoll voran kommen, doch der Sattel drückt sich in den Stoff und hinterlässt für mehrere Stunden eine Delle. Bleistiftsöcke aus festem Stoff rutschen gnadenlos so weit nach oben, bis man untenrum gar nichts mehr an hat. Der Trick? Radlerhosen. Diese sollten möglichst komprimierbar sein, sodass sie in die Tasche passen. Bevor es losgeht einfach den Rock auf Taillenhöhe ziehen und Radlerhose an (das solltet ihr möglichst zu Hause machen). Ab auf's Rad und am Ziel einfach den Rock runterziehen, Radlerhose aus und ab in die Tasche. Das funktioniert dann notfalls auch mal im Freien.