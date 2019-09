In einer Zeit, in der auf dem Laufsteg immer öfter sehr tragbare Kollektionen gezeigt werden, die man obendrein noch direkt shoppen kann, erfreuen opulente, absurde, verspielte, traumhafte Kleider unser Modeherz direkt noch mehr. Denn auch wenn wir eine Demokratisierung der Branche durch die Kundschaft einerseits zu schätzen wissen, so wollen wir andererseits gerade bei den Modewochen in New York, London, Mailand und Paris Designerentwürfe sehen, die den zugehörigen Luxushäusern gerecht werden.