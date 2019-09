„Es ist der ganzheitliche Gedanke, der uns antreibt. Uns geht es jetzt nicht darum, die Musikindustrie zu revolutionieren, es geht eher darum den Menschen Emotionen zu bringen. Und für uns wieder sinnvoll in einem Bereich und mit Menschen zu arbeiten, den und die wir lieben. Kreativität lebt von verschiedenen Meinungen und verschiedenen Farben – und all das wollen wir zusammenbringen", erklärt Sarah und Nina schließt an: „Wo herkömmliche Grenzen beginnen, setzen wir an: Image, Heart Direction und authentische Kooperationen ergänzen unsere Full Service-Verlagsarbeit. Gemeinsam mit unseren Autoren arbeiten wir an der Entstehung und Umsetzung ihrer Visionen – auf allen Ebenen." Bei Musik geht es um Gefühle und darum sollte es laut The Heart Art auch in der Arbeit drum herum gehen.