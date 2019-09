16 gar nicht spießige Streetstyles zeigen, dass München mehr kann als Tracht & Dirndl

Man könnte also meinen, dass es auf den Straßen Münchens tendenziell doch eher spießig zugeht. Aber Pustekuchen! Unsere Streetstyle-Fotografin Danielle Grosch war im Spätsommer unterwegs und hat 16 inspirierende Looks eingefangen, die definitiv über die Stadtgrenzen hinaus als stylishe Vorbilder herhalten können. Also klickt euch in unsere Slideshow, vergesst den Wiesn-Countdown und schaut euch die lässigen Stylingideen der Münchnerinnen ab!