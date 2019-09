Wie dieses Modelabel Straßenkindern einen Weg zurück in die Gesellschaft bahnt

14 Tage später und neun Kilometer weiter westlich ist die Realität eine ganz andere: Berlin-Mitte, ein Viertel voller Modeläden, Touristen und Zeichen des Geldes. Lilli und Hotaru wollen ihre Kleidungsstücke der letzten Kollektion präsentieren. Mit großen, stolzen Schritten betreten sie den People-Berlin-Store in den Hackeschen Höfen. Seit April dieses Jahres hatte das Label in dieser 1-a-Lage seinen festen Standort – ran an die Klientel, die so wenig über das Schicksal von Jugendlichen wie Hotaru und Lilli weiß. An schwarzen Kleiderstangen hängen hochwertige Blazer, Bleistiftröcke, Blusen, Bomberjacken. Die Kleidung ist gewagt, unorthodox und mutig. „Unlike you“ haben die Jugendlichen diese dritte People-Edition genannt – das zu Kleidung gewordene Gefühl, sich von der Gesellschaft ausgegrenzt zu fühlen, mit dem sie nun eben jene Gesellschaft konfrontieren wollen. Und so hat das Oversize-Kleid in grellem Pink, die zweifarbige Culotte und der asymmetrische Body in Bronze-schimmerndem Braun eine zweite Bedeutungsebene: die Konfrontation. Als einen „Ort für verschiedene Lebenswirklichkeiten“ beschreibt Designerin Eva Sichelstiel, die People Berlin zusammen mit Ayleen Meissner 2014 gegründet hat, den Store.