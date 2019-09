Was gibt es Schöneres als bei sommerlichen Temperaturen ins lässig-luftige Kleid zu schlüpfen? Eben: nichts! Aber da wir in Deutschland (und vor allem ich in Hamburg) so selten Hochsommer haben, muss Plan B her, damit die Lieblingsstücke nicht in der hintersten Ecke des Kleiderschranks in Vergessenheit geraten.