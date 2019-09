Heiraten geht auch in cool! Das hat gestern Hanne Gaby Odiele unter Beweis gestellt; ihres Zeichen eines der dauerhaft erfolgreichsten Models der Branche (seit 2005 ist sie schon dabei und hat für alle wichtigen Brands gearbeitet), Designermuse und Streetstyle-Liebling aller Fotografen. Auf dem Land in der Stone Tavern Farm im Staate New York hat die gebürtige Belgierin nun ihren Verlobten John Swiatek geheiratet und das natürlich nicht in einem Kleid von der Stange.Ihr maßgefertigtes Dress wurde von Alexander Wang für Balenciaga entworfen. Zum Traualtar schritt sie ganz lässig mit einer großen Kapuze statt mit einem Schleier aus Spitze. Farblich blieb Odiele der Tradition allerdings treu. Sie trug weiß, ihre Brautjungfern zu denen u.a. Topmodels wie Anna Ewers, Alana Zimmer oder Kasia Struss gehörten, waren in zartes Flieder gekleidet. Den Junggeselinnenabschied verbrachte die Crew kurz zuvor übrigens stilecht in pinkfarbenen Juice Couture-Samtanzügen . Was Vetements kann, kann Odiele natürlich schon lange!Die gestrige Trauung vollzog Louise du Toit unter freiem Himmel in einem exzentrischen, pinken Gewand. Außerdem auf der Gästeliste der Hochzeit: Designer Wang selbst, die Streetstyle-Fotografen Tommy Ton und Phil Oh und natürlich die Familie des Ehepaares.Na, bekommt ihr da plötzlich auch Lust aufs Heiraten? Die passenden Inspirationen findet ihr in unserer Slideshow!