An vier Tagen wartete die Festivalinstitution, die vor der jetzigen Heimat Chicago durch die USA tourte, mit einem Line-Up auf, das sich sehen und hören lassen konnte. Lana Del Rey lieferte am Donnerstag den Einstieg, am Freitag ging es u.a. weiter mit Radiohead, während die Red Hot Chili Peppers am Samstag an der Reihe waren und LCD Soundsystem das Lollapalooza 2016 am Sonntag besiegelten. Insgesamt 100.000 Gäste genossen das Musikspektakel und wir haben sie für euch abgelichtet!