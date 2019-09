Die Mailänder Modewoche hat zwar gerade erst begonnen, die heißeste Show ist aber gestern schon über den Laufsteg gegangen. Der vielleicht angesagteste Chefdesigner unserer Zeit - Alessandro Michele - zeigte in rotem Zwielicht opulente, extravagante Looks für Gucci Spring 2017 und ließ damit die Herzen seiner Anhängerinnen einmal mehr höher schlagen.



Starke Farben, Brokat, Plissee, Prints, Metallic, Schleifen, Spitze, Strasssteine und viel mehr - es würde eine halbe Ewigkeit dauern, um diese üppige Kollektion in Worte zu fassen. Deswegen haben wir lieber genauer hingeschaut und uns die raffiniertesten Kombinationen der neuen Linie herausgepickt, um sie unverzüglich nachzustylen. Das funktioniert nämlich auch mit kleinem Geldbeutel. Also lasst euch inspirieren; von unserer Slideshow mit den 14 besten Stylingideen von Gucci!