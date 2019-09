Dein neues Album trägt den Titel „Every Where Is Some Where“ - ein ziemlich tröstlicher Name in eher schlechten Zeiten.

Ich hatte den Titel ewig als virtuellen Post-It auf dem Desktop meines Computers. Dort speichere ich das, was mich bewegt. Ich glaube, er soll ausdrücken, dass jeder Ort, sei er noch so seltsam und nichtssagend, von Wichtigkeit sein kann. Dinge und Orte erhalten erst durch uns ihre Bedeutung. Die zweite Message ist, dass alle Menschen im Grunde gleich sind; egal wo auf diesem Planeten sie leben. Wir alle versuchen, uns so gut es geht durchs Leben zu schlagen, glücklich zu sein und unseren Weg zu finden.