Besonders seit ich nach Berlin gezogen bin, ist mir noch einmal verstärkt aufgefallen, wie viele Menschen aus aller Herrenländer eigentlich in Deutschland wohnen und arbeiten. Die meisten meiner (freiwillig oder als Geflüchtete) nach Deutschland gezogenen Freund*innen sprechen aber lieber Englisch. Das bedeutet nicht, dass sie kein Wort Deutsch können. „Mein Deutsch ist nicht so gut“, formulieren sie dann ihre vermeintlichen Wissenslücken in einem fehlerfreien Satz. Ich widerspreche dann lautstark, spreche ihnen Mut zu, aber bekomme meist nur ein gequältes Lächeln zurück. Wir unterhalten uns dann meistens weiter auf Englisch. Schade! In den meisten deutschen (Groß-)Städten wuppt man Privates mit der Weltsprache Englisch vielleicht problemlos und auch den Arbeitsalltag überlebt man irgendwie damit – zumindest in hippen Jungunternehmen oder Startups. Die Frage ist nur, ob man das denn möchte?