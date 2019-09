Trotzdem gab es immerhin ein paar Überraschungen und es wurden auch Serien geehrt, die man in Deutschland etwas länger suchen, sich noch etwas bis zur Ausstrahlung gedulden oder aber Geld für diese erstklassige Form von Entertainment bezahlen muss. Damit du Zeit sparst und mehr davon zum Bingen hast, haben wir uns die Arbeit gemacht und präsentieren alle Links zu Barry, The Marvelous Mrs. Maisel, Godless, The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story und Seven Seconds in unserer Slideshow.