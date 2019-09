Nicht verpassen: Die besten Serienstarts & neuen Staffeln im September

Bei Amazon Prime startet im September die Serie Forever, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen ABC-Serie. Es geht um June (Maya Rudolph) und Oscar (Fred Armisen), ein scheinbar glückliches Paar. Sie sind seit zwölf Jahren verheiratet und führen ein kleinbürgerliches Leben in einem typischen Vorort Kaliforniens mit allem, was dazu gehört: entspannte Bowlingpartien, lange Spaziergänge, gemeinsame Abendessen. Tag ein, Tag aus. Irgendwann wird die romantische Idylle jedoch von gähnender Langeweile überschattet. Um der Beziehung wieder neues Leben einzuhauchen, beschließen June und Oscar einen Skiurlaub zu machen und nicht – wie immer – in ein Haus am See zu fahren. Was dann passiert, verrät der Trailer noch nicht. Fest steht nur so viel: Das Ehepaar findet sich auf äußerst ungewohntem Terrain wieder.