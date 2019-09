In diesem Jahr war meine Mutter mit einer USA-Reise dran. Für New York belegte sie extra einen Anfängerkurs an der Volkshochschule. Zu ihrer Schulzeit wurde in Polen nur Russisch als Fremdsprache angeboten, also musste sie quasi bei Null starten. So richtig begeistert war sie vom Schulbankdrücken nicht, aber für die Basics reichte es. Einen Kaffee würde sie sich so ganz sicher bestellen können und nach dem Weg fragen muss man dank Google Maps ja auch nicht mehr so häufig. Trotzdem merkte ich eine Verunsicherung bei ihr, sobald ich versuchte, mit ihr zu üben. Sie war es einfach nicht gewohnt, Englisch zu hören, geschweige denn zu sprechen. Mir fiel mein Hack wieder ein. „Versuch' doch mal eine Folge Friends oder Sex and the City auf Englisch zu streamen“, riet ich ihr. Beide Serien spielen in New York, die Aussprache ist klar und deutlich und die Konversationen nicht wirklich kompliziert.