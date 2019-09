Diese Fotos zeigen, wie Schwesternliebe aussieht

Woher kommt ihr? Aus einem kleinen Dorf namens Usk im Süden von Wales. Was macht ihr beruflich? Lydia: Ich bin Creative Director bei Refinery29 in New York. Millie: Ich bin Doktorandin der Bioinformatik und Krebsforschung am UCL – und gerade in meinem Abschlussjahr. Beschreibe deine Schwester in fünf Worten… Lydia: Einfühlsam. Genial. Zerbrechlich. Saukomisch. AUGENBRAUEN! Millie: Ehrlich. Fleißig. Fürsorglich. Witzig. Perfektionistin. Was ist das Großartigste an deiner Schwester? Lydia: Mir kommt es vor, als hätte ich mich mein Leben lang viel zu sehr damit beschäftigt, mich um die Meinung anderer zu scheren. Mir fiel es immer schwer, eine Haltung hinter meinen Überzeugungen zu finden, die nicht von Dritten rückversichert wurde. Ich wollte immer ein guter Mensch sein, ganz unbedingt, aber sie ist es einfach. Sie ist das purste Wesen auf dem Planeten. Sie sieht kein Geld und keine Fassaden, sie betrachtet die Leute nicht durch die Brille gesellschaftlicher Vorurteile, ist ungetrübt von irgendwelchen Erfolgsmaßstäben. Sie sieht eine Person einfach als eine Person, mit völlig unvoreingenommener Klarheit. Weder trägt sie vor sich her, wer sie ist, noch spielt sie eine Rolle oder ist irgendwie berechnend. Trost von ihr ist so aufrichtig, dass ein Anruf dich den Tag aufrecht überstehen lässt. Ihr perfekter Schmollmund und die Art, wie sie in Menschenmengen herumsitzt, weil sie sich unbehaglich fühlt. Die Art, wie sie ganz bescheiden sagt, dass sie studiert, wenn jemand fragt, was sie beruflich macht, obwohl sie gerade dabei ist, ihren Doktor in Krebsforschung zu machen. Die Entscheidung hat sie gefällt, als sie sah, wie unsere Mutter sich nach ihrer Krankheit regenerierte, was mich unglaublich mit Stolz erfüllt. Und doch, wenn meine Schwester linkisch den Raum betritt, sieht jeder hin, weil sie gar keine Ahnung hat, wie ungemein schön sie ist. Millie: Die Frage ist hart, da es so viele Arten von Schönheit gibt, die sie täglich verkörpert. Die, die bei mir am meisten Widerhall finden, sind ihre Selbstlosigkeit und ihre Fürsorge für die, die sie liebt. Selbst dann, wenn ihre Fürsorge sich in unverblümten Bedenken zeigt, weiß ich tief im Innern, dass das so ist, weil ihr etwas an mir liegt und sie nur das Beste für mich will. Sie würde alles tun, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen.