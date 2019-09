8 Wasserfälle, für die es sich lohnt um die halbe Welt zu reisen

Ob du nun einen perfekten Sommer-Roadtrip planst oder lieber in einem exotischen Regenwald wanderst: Fakt ist, kaum ein Weg lohnt sich so sehr zu gehen wie der, der zu einem Wasserfall führt. In den weltweit atemberaubendsten Naturparks gelegen, bieten die natürlichen Pools unterhalb des Wasserfalls eine kühle Erfrischung. In den bergigen Gebieten kann man oft mit kleinen Flugzeugen Trips über Wasserfälle buchen und erlebt eine spektakuläre Aussicht der besonderen Art. Worauf auch immer deine Wahl fällt: Es ist nie verkehrt den beruhigenden Lauten von tosendem Wasser zu lauschen.