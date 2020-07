Ich sage, wie es ist: 2020 sollte mein Jahr werden. Nicht auf diese „An Silvester sagen, dass alles jetzt viel besser wird, Prösterchen, schenk mir nach mein Freund“ Art – sondern auf die „Ich kaufe mir einen Planer und setze mir Monatsziele und ein Jahresziel, und weil ich endlich so mega erwachsen bin, nicht so wie sonst, klappt das auch, ja ja ganz sicher, gleich mal Mama und Papa anrufen und sagen, dass ich endlich richtig berühmt werde, ja, der Bestseller ist von mir!“ Art. Zur Sicherheit habe ich gleich allen davon erzählt, damit ich mich auch wirklich dran halte, an die super Pläne, so, als ob irgend einer meiner Freunde ab Mitte Mai mal nachfragt, ob ich jetzt auch wirklich so hart an meiner Karriere arbeite und wie es so aussieht mit der Sache mit dem Finanzamt. Sagen wir so: Selbst wenn es so jemanden gäbe, hätte er im Mai sehr sicher nicht nachgefragt. Höchstens, wie man eben einen Witz erzählt: „Und, haste auch schon so richtig viel aus dem Jahr herausgeholt lol?“