Die Kombination aus viel trinken und genügend Schlaf macht schön, das wusste schon Oma. Denn in der Nacht kommen nicht nur Körper und Geist zur Ruhe, auch Haut und Haare können sich regenerieren. Die Zeit der Träume könnt ihr allerdings noch viel effektiver nutzen, denn mittlerweile gibt es jede Menge fabelhafte Beautyprodukte, mit denen ihr euren wohlverdienten Schönheitsschlaf unterstützen könnt.



Ob reichhaltige Masken, klärende Gels oder leichte Seren, für jeden Hauttypen gibt es das passende Mittelchen, das euch am nächsten Morgen mit einem strahlenden Teint erwachen lässt und Bad-Hair-Days den Kampf ansagt. Einzige Voraussetzung: Abends gründlich abschminken, denn nur so bereitet ihr eure Haut optimal auf die folgende Pflege vor. Unsere zehn Overnight-Favoriten findet ihr in der Slideshow.