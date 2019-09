Sind Safe Spaces für Frauen wirklich sinnvoll?

„Ihr Süßen, ich zeige euch jetzt mal wo der Hammer hängt“, das Bild von einem Mann, der aus seiner Werkzeugkiste auch gleich einen sexistischen Witz nach dem anderen rausholt, kam mir sofort in den Kopf, als ich die Anzeige der BAUHAUS Heimwerkerkurse für Frauen sah. Was dieser Markt und viele andere Firmen momentan zuhauf bieten, sind geschützte Räume frei von geschlechtsspezifischen Vorurteilen. „Schleifen, bohren, dübeln, schrauben, Fliesen verlegen und vieles mehr – und das alles in entspannter Atmosphäre. Ohne Berührungsängste und frei von Seitenblicken“, bewirbt der Baumarkt die Frauenaktion auf seiner Seite. Eine schöne Erklärung und auch plausibel – immerhin befinden wir uns da in einem Themenfeld, das gesellschaftlich noch immer vor Testosteron trieft. Und doch – wie man an meinem zynischen Anfangsbild merkt – reibe ich mich derzeit an den vielen „Women only“-Programmen: Denn wenn wir uns trennen, uns voneinander entfernen, betonen wir doch erst recht Unterschiede, oder? Ich zimmer' mir lieber eine Zukunft, in der alle gemeinsam existieren und sich gegenseitig helfen. Und sich eben auf Augenhöhe begegnen. Frauen fühlen sich dann nicht mehr wie das „schwächere“ Geschlecht, weil sie vielleicht weniger Muskelmasse haben und Männer dürfen sich stark fühlen, wenn sie Sanftheit zulassen.