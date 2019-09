Wie definiert sich der Begriff einer starken Frau für dich?

In meinen Augen weiß eine starke Frau am besten, wer sie ist und was sie will. Eine starke Frau setzt ihren Willen durch, ohne sich zu etwas breitschlagen zu lassen, was sie vielleicht nicht will. Sie ist in der Lage, nein zu sagen und das zu tun, was sie möchte. Sich seiner Stärke bewußt zu werden, ist manchmal ein harter Lernprozess. Je älter man wird, desto mehr lernt man, man selbst zu sein. Wenn ich mir mein Haar abschneiden wollte, würde ich es einfach tun. Früher habe ich mich regelmäßig mies gefühlt, wenn den Leuten meine neue Frisur nicht gefiel. Heute ist es mir egal.



Was würdest du als deine größten Stärken ansehen?

Meinen starken Willen. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich es auch durch. Ich höre mir gerne Ratschläge an, doch am Ende weiß ich selbst am besten, wohin mein Weg führt und was am besten für mich ist.



Als Kind warst du mehrfache Karate-Jugendmeisterin. Was haben Karate und Musik gemeinsam?

Schon in der Schule habe ich Sport leidenschaftlich geliebt. Damals hatte ich die Wahl zwischen Geräteturnen oder Karate; ich habe mich dann für Letzteres entschieden. Durch mein Karate-Training habe ich Disziplin und Selbstkontrolle erlernt. Das strategische Denken hilft einem, seine Ziele besser zu definieren und dafür zu kämpfen.



Hast du Karate schon jemals außerhalb des Rings anwenden müssen?

Nein, ganz im Gegenteil! Seitdem ich Karate betreibe, bin ich viel ruhiger und ausgeglichener! Als Teenie war ich sehr leicht reizbar und sehr aufbrausend. Wenn ich heute einen Streit auf der Straße beobachten würde, würde ich eher versuchen, zu schlichten und die Gemüter wieder runter zu kühlen.



Auf deiner aktuellen Single „Alarm“ geht es dagegen ziemlich romantisch zu, obwohl der Grund für den Song eher trauriger Natur ist!

Eines Tages fand ich heraus, dass mein damaliger Freund mich mit einer anderen betrügt. Ich habe natürlich sofort Konsequenzen gezogen und seitdem nicht ein einziges Wort mehr mit ihm gesprochen. In dem Song habe ich meine Gefühle verarbeitet. Das Video wurde in einer Kirche in Mexiko gedreht: Alles erinnert an den Streifen „Romeo + Julia“ von Baz Luhrmann. Auf meinem kommenden Album wird es aber nicht nur um Herzschmerz gehen. Ich will Songs über die verschiedensten Dinge schreiben; Texte über die Liebe alleine wäre mir zu eindimensional.



Anne-Maries noch unbetiteltes Debütalbum erscheint im kommenden Jahr. Neben ihrer aktuellen Single „Alarm“ ist sie gemeinsam mit dem jamaikanischen Dancehall-König Sean Paul auf Clean Bandits neuem Top1-Track „Rockaby“ zu hören.