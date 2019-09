Sängerin Peaches: „Frauen wird suggeriert, die Größe ihrer Muschi sei ausschlaggebend"

Wilde Bühnenshows, begehbare Kondomkostüme, Butplug-Videos und Gleichberechtigung der Geschlechter – Skandalsängerin Peaches ist nicht nur Elektroqueen und Ausnahmekünstlerin, sondern noch dazu so etwas wie die Jeanne d’Arc der Gleichstellung. Auf ihrem neuen Album Rub besingt sie neben scheinenden Arschlöchern nun auch Schamlippengrößen. Ref29 traf die Künstlerin auf dem Melt! Festival.



Kürzlich erschien das Video zur Single Vaginoplasty. In dem Song geht es um eine Hommage an das weibliche Geschlechtsorgan und zugleich um den Irrsinn, dass Frauen sich ihre Vagina chirurgisch verkleinern lassen.

Im Text heißt es: Pussy’s big and I'm proud of it. You can dig dig dig in and out of it...

In meinen Augen wird der Penis viel zu sehr in den Vordergrund gedrängt, während die Vagina unbeachtet bleibt. Die Gesellschaft sollte stolz auf das weibliche Geschlechtsorgan sein. Stattdessen wird Frauen suggeriert, die Größe ihrer Muschi sei ausschlaggebend. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass sich manche Frauen einer chirurgischen Verkleinerung unterziehen. Was ist denn bitte verkehrt an einer großen Muschi?



Trotz des brisanten Inhaltes ist das Video ein recht ästhetisches, und für Peaches gar bekömmliches geworden.

Es ist ein schönes Video, das stimmt. Als wir zu drehen begannen, hatte ich gerade meine Tour hinter mich gebracht und fühlte mich vollkommen ausgelaugt. Aus diesem Grund übernahm die Regisseurin Briana Gonzalez die komplette Produktion. In den meisten Fällen bin ich ja Regisseurin und Hauptdarstellerin zugleich, aber dafür fehlte mir zu diesem Zeitpunkt einfach die Energie. Briana ist eine gute Freundin und kennt meinen Geschmack genau. Sie wusste, dass ich ein großer Fan der Synchronschwimmlegende Esther Williams bin, die in den fünfziger Jahren ein echtes Hollywood Sternchen war und nie ohne ihr Make-Up ins Wasser ging. Dieses bestimme Level an Eleganz hat mich stets fasziniert.



Das Video wurde also eine Mischung aus synchron schwimmenden Vaginas.

[Lacht] So ungefähr. Wir drehten in dem Garten eines Freundes der einen abgefahrenen Pool hat – typisch Hollywood. Meine Tänzer waren glücklicherweise noch in der Stadt, Briana organisierte eine Unterwasserkamera und einen Kran und ich musste mich nur auf einen Felsen legen und mich in einem Tittenkostüm räkeln.