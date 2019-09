„Das Besondere an dem Projekt ist auch das Markenumfeld, in dem ich mich befinde - gemeinsam mit Manolo Blahnik, Gareth Pugh und Vetements maßgefertigte Stücke für ein Shooting zu entwickeln, ist eine große Herausforderung! Ich war seit Monaten nervös, ob das Foto mit unserem Body dann auch wirklich abgedruckt wird. Für eine junge Designerin wie mich ergibt sich daraus natürlich ein tolles Storytelling. Es gibt mir eine riesige, neue Kompetenz, an so einem Projekt mitzuwirken. Obendrein bin ich natürlich auch Rihanna-Fan. Ich motiviere mein Team und mich oft mit "Work", bin aber auch noch nicht ganz von "Umbrella" weggekommen. Das ist der erste Song, den ich trällere, wenn ich an sie denke. Hoffentlich folgt eine Fortsetzung!"