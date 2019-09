Deutschrap, wieso bist du so ein Arschloch?

Rin ist ein vergleichsweise harmloses, wenn auch besonders trauriges Beispiel – in einigen anderen Subgenres, vor allem im Battle- und Gangsterrap, finden sich beinahe in jedem Track frauenverachtende, homophobe, rassistische oder antisemitische Lines. Es bietet geradezu Anlass für ein lustiges Deutschrap-Diskriminierungs-Bingo. Es gab in meinem Leben eine Zeit, da konnte ich all das so gut ignorieren, dass ich sogar Frauenarzt – dessen gesamtes Konzept aus Sexismus besteht – feiern konnte. Ein gewisses Unbehagen haben solche Texte schon immer in mir ausgelöst – aber ich habe das ignoriert. Weil ich keinen Stock im Arsch unterstellt bekommen wollte. Weil ich nicht diese Spielverderberin sein wollte. Und weil ich dachte, dass es okay ist, weil sie das ja alle gar nicht so meinen. So geht es vielen: Denn das ist das meistangebrachte Argument zur Verteidigung diskriminierender Sprache im Deutschrap. Die meinen das doch gar nicht so. Das ist doch nur ein Stilmittel. Und Battlerap lebt von Beleidigungen! An dieser Stelle möchte ich gerne die hochintelligente Dr. Bitch Ray zitieren: