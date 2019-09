Islamic Grrrls & oOoOO: Das musikalische Duo, das einen feministischen Klassiker als Albuminspiration wählte

Im Rahmen des Pop-Kultur Festivals finden sich ab heute zahlreiche Künstler*innen zum vierten Mal in der Hauptstadt ein, denen man in der Regel nicht auf jeder zweiten Open-Air-Veranstaltung über den Weg läuft. Das beweist auch der Zusammenschluss von Islamiq Grrrls & oOoOO . Dass das Duo fernab der sich aktuell auf jedem Radiosender wiederholenden Popklängen des Mainstreams agiert und aus autonomen Artists besteht, erkennt man bereits an seinem Namen. Zusammen treten sie mit ihrem gemeinsamen Projekt am ersten Tag des Festivals auf. Doch wir wollten vorab wissen, was den Vorreiter des Witch-House und die Wahl-Berlinerin mit bosnischen Wurzeln zu ihrem gemeinsamen Album „Faminine Mystique“ inspiriert hat. Fakt ist, dass die Symbiose funktioniert – menschlich wie musikalisch. Beide scheinen in der Realität, wie sie für die meisten Menschen existiert, verloren. In ihrer eigenen sind sie jedoch umso sicherer und mit ihrer Musik genau am richtigen Ort. Ihre Meinungen sind – wenn auch äußerst unterschiedlich von einander – genauso klar und deutlich wie die metallischen Klänge ihrer Songs. Wir führten ein verträumtes und doch deutliches Interview.