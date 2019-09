Wieder zu Hause vereint, machen die beiden Turteltäubchen (in meiner Fantasie sind die beiden frisch verliebt!) einen Spaziergang. Dafür fahren sie vielleicht Richtung Potsdam an die Havel oder doch eher Richtung Lausitz an der Spree entlang, je nach Laune. Auch hier darf der passende Soundtrack zum Ausflug nicht fehlen: Deep Purples Smoke On The Water, Yellow Submarine von den Beatles, Karats Über sieben Brücken musst du gehn und Bedrich Smetanas Die Moldau.