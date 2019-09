Wenn große Marken kleine Designer kopieren, ist das natürlich nicht in Ordnung, da muss man auch nicht lange diskutieren. Lustigerweise war es ausgerechnet Alessandro Michele, der seine Gucci Aliens offensichtlich bei einem Studenten der Central Saint Martins School in London abgeschaut hat. Wer wirft also den ersten Stein? Oder den ersten Pump? Oder das erste Shirt? Wir merken uns: Wer damit leben kann, in einem Rip Off durch die Gegend zu laufen, kann es gerne tun, ich würde mir lieber eine Tüte über den Kopf stülpen. Wenn es aber um Phänomene geht, wie gestreifte Blusen, Skinny Jeans, Blumenprints oder meinetwegen auch Fellsandalen (jaa, Céline, ich weiß, aber come on), dann muss man auch nicht päpstlicher sein, als der Papst. Aber sagt mir doch gerne, wie ihr die Sache seht.