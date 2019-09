So reinigt Kim Kardashians Make Up-Artist seine Pinsel

Eigentlich liebe ich alles, was mit Beauty und Make-Up zutun hat. Nur das Reinigen der Pinsel gehört nicht gerade zu meinen allergrößten Hobbys. Alle paar Monate führt trotzdem kein Weg daran vorbei - und ab sofort werde ich an die nervige Hausarbeit so effizient herangehen wie ein Profi.