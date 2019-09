Schon Monate bevor sie verriet, was es damit auf sich hat, verlinkte Topmodel und Schauspielerin Suki Waterhouse auf ihren Social Media-Kanälen immer wieder auf ein Instagram-Profil namens @ PopandSuki , Hier waren eine Reihe mysteriöser Bilder von unterschiedlichen pastellrosa Gegenständen und Hausfassaden zu sehen. Die Bildunterschriften „Live Young“, oder „Eat Pink“ waren wenig aufschlussreich.Dann, vor circa fünf Wochen die Aufklärung: Das 24-jährige Model bringt mit ihrer besten Freundin, Moderatorin und Influencerin Poppy Jamie eine erschwingliche Accessoirelinie für junge Mädchen und Frauen heraus. Die erste Kollektion besteht aus Taschen, Anhängern und Ketten. Einige der Teile können sogar costumized werden. Über allem steht dabei das super girly Motto „Best Friends Forever“. Pop and Suki leben es vor: Auf der About-Seite ihrer Website nennen die beiden einander einen „Fels in der Brandung, Cheerleader, Partner in Crime und Therapeut“. Wollen wir auch? Seit dem 19. September kann man die Accessoires im Onlineshop von Pop&Suki bestellen.In unserer Slideshow stellen wir die erste Kollektion des Cotton Candy-farbenen Labels vor.