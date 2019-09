Klar ist, dass der vom Epizentrum Kardashian ausgehende Hintern-Trend auch an etablierten Hochglanz-Medien nicht unbemerkt vorbeigeht. Nachdem Mrs. Kardashian-West im April 2014 und anlässlich ihrer Hochzeit mit Kanye – zwar ohne ihren Hintern in einer Haupt-, dafür mit dem frisch angetrauten Ehemann in einer Nebenrolle – das Cover der amerikanischen Vogue zierte, schließt sich jetzt auch die britische Vogue der Po-Bewegung an. Wenn auch eher indirekt.Dass auch in der Mode der Fokus dieser Tage eine Etage tiefer gerutscht sein könnte, legt ein diskussionswürdiger Artikel in der Dezemberausgabe der britischen Vogue nahe. Dieser urteilt unter der Überschrift „Desperately Seeking Cleavage“, dass das Dekolleté dieser Tage als Trend-Accessoire ausgedient habe. Vor allem große Brüste seien dem vernichtenden Urteil der Vogue-Redakteurin Kathleen Baird-Murray zufolge „over“ Darüber, dass man den eigenen Brüsten keine von der Modeindustrie empfohlene Zwangspause verordnen kann, weil echte Brüste erstens angewachsen und zweitens ebenso individuell sind wie ihre Trägerinnen , sind zwei nicht unwesentliche Aspekte, die von der Vogue-Redaktion merkwürdigerweise vergessen wurden…Auch dass ein Paar neue Brüste nicht mal eben in der Mittagspause beim Online-Shop des Vertrauens bestellt werden können, weil die eigenen sowas von last season sind, scheint in diesem Kontext eher weniger zu interessieren. Von Body-Positivity keine Spur. Man könnte meinen, dass eine Trendvorhersage selten so für den Allerwertesten war wie diese.Letzten Endes sollte Frau sich in erster Linie wohl fühlen und von ihrem Körper ganz einfach die Teile betonen, die sie an ihrem Körper betonen will – oder auch nicht. Ansonsten können wir uns auf eine Sache, ganz sicher verlassen: Unsere Hintern. Denn die stehen – unabhängig von fragwürdigen Trend-Prognosen – ganz sicher immer hinter uns.