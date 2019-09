Lange Rede, kurzer Sinn: es gibt nichts, was die Nostalgie so ankurbelt, wie das heiß geliebte Teenie-Parfum. Und obwohl einige unserer Aromaentscheidungen definitiv in die Vergangenheit gehören, kann man bei anderen durchaus darüber nachdenken, sich mal wieder ein richtiges 90er Jahre-Styling zu verpassen und die Nase an alte Zeiten zu erinnern.