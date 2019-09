Meine Oma, die Stilikone: Was ich von meiner Großmutter über die Mode lernte

Und dann gab es da diese Treppe. Die magischen Stufen, die hinauf in den zweiten Stock führten. Ins Schlafzimmer, was jedoch nicht das Highlight der oberen Etage sein sollte. Das Spannendste befand sich nämlich in der linken Ecke des Raumes: eine kleine Tür – die Tür zum begehbaren Kleiderschrank meiner Großmutter. Jedes Teil war wohl sortiert an seinem Platz. Die Blusen auf der einen Seite, die Hosen auf der anderen und die Schuhe darunter. Auf einer Ablage stand ein silbernes Kästchen gefüllt mit Ohrringen, Armbändern und Broschen. Ich hätte stundenlang dasitzen können, um mir alles anzuschauen. In einem Bruchteil von Sekunden war ich in meiner kleinen eigenen Welt und begann inmitten von all den Formen, Mustern, Farben und Eindrücken zu träumen.