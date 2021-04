Wir nutzen “Slow Dating”, um andere Pärchen in unserer offenen Beziehung kennenzulernen

Emily: Am Anfang haben wir sehr viel mit unterschiedlichen Couples geschrieben, bis sich dann ein festes Couple herauskristallisierte, mit dem wir uns das erste Mal treffen wollten. Nach diesem ersten „Date“, schrieben wir weiter richtig viel wie so kichernde Teenager. Jonathan und ich saßen teilweise sieben Stunden einfach zusammen und chatteten und die Funken sprühten nur so aus unserem Bildschirm. Wir ließen uns einige Zeit bis zum zweiten Treffen, schickten uns Fotos hin und her und bekamen einfach einen richtigen Eindruck davon, was wer in dieser Konstellation eigentlich wirklich will. Das war wirklich die Essenz von „Slow Love”. Nach dem zweiten Treffen unterhielten wir uns wieder erstmal wochenlang. Dadurch, dass so viel Zeit zwischen unseren Treffen lag, hatte man sich auch immer wieder viel zu sagen, wenn man sich wieder sah. Es blieb aufregend. Das ist ein weiterer Aspekt der Slow Love, den viele gar nicht sehen. Die meisten mögen das schnelle Abenteuer für aufregender halten, aber tatsächlich finde ich, hält sich so die Spannung viel länger. Sie wird Schritt für Schritt aufgebaut und verpufft nicht direkt.